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«اليونيفيل»: القرار 1701 الإطار المناسب لحل سياسي دائم

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
5 يوليو 2024 01:01

بيروت (الاتحاد)

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أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إبلاغها السلطات اللبنانية وإسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي ودبلوماسي دائم. 
جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أرديل خلال زيارة قامت بها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني للمقر العام لقيادة القوة الأممية في بلدة «الناقورة» الحدودية جنوبي لبنان، حيث كان في استقبال أعضائها القائد العام للقوات الدولية اللواء أرلدو لاثارو.
وقالت أرديل إن «زيارة النواب اللبنانيين مقر اليونيفيل تعد جزءاً من دعم القرار 1701، وتظهر أهمية العمل الذي تقوم به القوة الأممية تجاه الحكومة اللبنانية».

قوات اليونيفيل
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