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باكستان: الحر يقتل 50 شخصاً في كراتشي

أكثر من 50 شخصاً لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس في كراتشي
5 يوليو 2024 01:01

كراتشي (د ب أ)

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استمرت موجة الحر الشديدة في مدينة كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، للأسبوع الثالث، ما أدى إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى، بحسب ما أعلنه مسؤولون وعمال إنقاذ، أمس.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة سمية سيد، إن أكثر من 50 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن بسبب إصابتهم بضربات شمس، وذلك منذ بدأت موجة ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة في الشهر الماضي.
وأوضح كبير خبراء الأرصاد الجوية، ساردار سارفراز، أن مؤشر الحرارة -وهو مزيج من درجة الحرارة والرطوبة- ارتفع إلى 55 درجة مئوية أول أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق في المدينة الساحلية التي يزيد تعداد سكانها عن 20 مليون نسمة.
وقالت مؤسسة خيرية تدير أكبر خدمة للإسعاف في المدينة والعديد من المشارح، إن العدد الفعلي لحالات الوفاة قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسمياً.

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