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إعصار بيريل يجتاح جزر كايمان والمكسيك تتأهب لاستقباله

إعصار بيريل يجتاح جزر كايمان والمكسيك تتأهب لاستقباله
5 يوليو 2024 00:11

 اجتاح إعصار بيريل جزر كايمان بينما يتجه نحو المكسيك، مما ينذر بخطر هبوب رياح قوية وعاصفة شديدة وأمواج مدمرة في وقت مبكر من غد الجمعة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته قوله إن إعصار بيريل يبعد حوالي 330 ميلا (550 كيلومترا) شرق تولوم بالمكسيك، وتصاحبه رياح متواصلة تصل سرعتها إلى 115 ميلاً في الساعة تقريباً، كإعصار من الفئة الثالثة.

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المكسيك تتأهب لإعصار بيريل

ومن المتوقع أن تظل العاصفة إعصاراً حتى تصل إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك في وقت مبكر غداً الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر بيريل فوق خليج المكسيك الواقع جنوب غربي المكسيك مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي ويتحرك باتجاه الشمال الغربي عبر الخليج بعد غد السبت. 

المصدر: د ب أ
المكسيك
إعصار
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