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رئيسة المكسيك المنتخبة تختار (حرفوش) وزيراً للأمن

رئيسة المكسيك المنتخبة تختار (حرفوش) وزيراً للأمن
5 يوليو 2024 00:39

اختارت الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم اليوم الخميس، عمر جارسيا حرفوش لتولي منصب وزير الأمن في حكومتها في محاولة لتكرار نجاحات حققتها في مكافحة الجريمة عندما كانت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي.
وينسب لحرفوش، الذي شغل منصب مدير الأمن في العاصمة عندما كانت شينباوم رئيسة بلدية المدينة من عام 2018 إلى 2023، خفض معدل جرائم القتل في المدينة إلى النصف.
وفي عام 2020، نجا حرفوش من محاولة اغتيال أصيب فيها بطلقات نارية في الكتف والركبة.
وقال حرفوش في كلمة بمناسبة اختياره للمنصب «سنعزز قدرات المخابرات والتحقيق للدولة المكسيكية».
وتبدأ شينباوم ولايتها الرئاسية في الأول من أكتوبر .
وقالت شينباوم اليوم الخميس، أيضا أنها اختارت وزيرة الأمن الحالية روزا رودريجيز لشغل منصب وزيرة الداخلية.

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