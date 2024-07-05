رئيس الوزراء البريطاني يهنئ حزب العمال بفوزه في الانتخابات البرلمانية

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين- بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت " ليلة صعبة".

وقال سوناك إنه يتحمل " مسؤولية" خسارة حزبه، واتصل برئيس حزب العمال كير ستارمر لتهنئته على انتصاره ، مشيرا إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق من اليوم الجمعة في لندن. وفي أعقاب النتيجة، قال سوناك: "في هذه الليلة الصعبة، أود أن أعرب عن امتناني لسكان دائرة ريتشموند ونورثاليرتون لدعمكم المستمر".

وأضاف: "لقد أصدر الشعب البريطاني حكما تنبيهيا الليلة، هناك الكثير لنتعلمه... وأتحمل مسؤولية الخسارة. إلى العديد من المرشحين المحافظين الجيدين والمجتهدين الذين خسروا الليلة، على الرغم من جهودهم الدؤوبة، والأرقام والأداء المحلي، وتفانيهم في خدمة مجتمعاتهم، أنا اعتذر".

وفاز حزب العمال في بريطانيا بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.