الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء البريطاني يهنئ حزب العمال بفوزه في الانتخابات البرلمانية

رئيس الوزراء البريطاني
5 يوليو 2024 08:30

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين-  بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت " ليلة صعبة".

وقال سوناك إنه يتحمل " مسؤولية" خسارة حزبه، واتصل برئيس حزب العمال كير ستارمر لتهنئته على انتصاره ، مشيرا إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق من اليوم الجمعة في لندن. وفي أعقاب النتيجة، قال سوناك: "في هذه الليلة الصعبة، أود أن أعرب عن امتناني لسكان دائرة ريتشموند ونورثاليرتون لدعمكم المستمر".

أخبار ذات صلة
سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً ويدلي ببيان
حزب العمال يفوز بالأغلبية في اسكتلندا

وأضاف: "لقد أصدر الشعب البريطاني حكما تنبيهيا الليلة، هناك الكثير لنتعلمه... وأتحمل مسؤولية الخسارة. إلى العديد من المرشحين المحافظين الجيدين والمجتهدين الذين خسروا الليلة، على الرغم من جهودهم الدؤوبة، والأرقام والأداء المحلي، وتفانيهم في خدمة مجتمعاتهم، أنا اعتذر".

وفاز حزب العمال في بريطانيا بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

المصدر: وكالات
ريشي سوناك
بريطانيا
حزب العمال
آخر الأخبار
مارتينيز: الأرجنتين لن تعود الآن إلى الوطن!
الرياضة
مارتينيز: الأرجنتين لن تعود الآن إلى الوطن!
اليوم 12:02
بني ياس يدشن الإعداد بقيادة بيدرو
الرياضة
بني ياس يدشن الإعداد بقيادة بيدرو
اليوم 11:50
ريشي سوناك يسير خارج مقر حملة المحافظين، في أعقاب نتائج الانتخابات العامة، في لندن
الأخبار العالمية
سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً ويدلي ببيان
اليوم 11:46
أعضاء حزب العمال يحتفلون مع استمرار فرز الأصوات خلال انتخابات المملكة المتحدة في جلاسكو، اسكتلندا
الأخبار العالمية
حزب العمال يفوز بالأغلبية في اسكتلندا
اليوم 11:35
العواني وأشرف صبحي يبحثان ملفات العمل المشترك
العواني وأشرف صبحي يبحثان ملفات العمل المشترك
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©