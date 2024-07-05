حزب العمال يفوز بالأغلبية في اسكتلندا

هيمن حزب العمال الاسكتلندي في مقاعد "وستمنسر" في اسكتلندا، حيث فاز بأغلبية الدوائر الانتخابية، متقدماً على الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي استمر حوالي عقد من الزمن.

وحقق حزب "العمال الاسكتلندي"، بقيادة أنس ساروار، فوزا ساحقا، في وسط البلاد، مما يجسد نجاح الحزب على مستوى المملكة المتحدة، حيث أقصى الحزب الوطني الاسكتلندي من جلاسكو وأدنبره، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال ساروار إنه "سعيد للغاية" بأداء حزبه وقدم الشكر لشعب اسكتلندا على "وضع ثقته في حزب العمال الاسكتلندي".

واعترف زعيم حزب العمال الاسكتلندي بأن "الطريق لن يكون سهلا لحكومة عمالية، لكن الحزب سيبدأ العمل على الفور" وتعهد الوزير الأول، جون سويني بفترة "بحث عن الذات". وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين- قد أقر بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية.