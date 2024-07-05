الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإقبال في الانتخابات البريطانية الأقل منذ 20 عاماً

الإقبال في الانتخابات البريطانية الأقل منذ 20 عاماً
5 يوليو 2024 13:07

 يتجه مستوى الإقبال في الانتخابات العامة البريطانية ليصبح الأقل منذ ما يربو على 20 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.
 وبعد الإعلان عن 630 من 650 نتيجة، وصل الإقبال إلى 59.8 %.
 ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي إقبال بنسبة 67.3 % في الانتخابات السابقة في 2019.
وإذا ظل الإقبال عند 59.8 % فيسكون أقل إقبال في الانتخابات العامة منذ 2001، عندما وصل إلى 59.4 %. وإذا انخفض المعدل دون 59.4 % فسيكون أدنى إقبال في الانتخابات العامة منذ الحرب العالمية الثانية. 
وكان أعلى إقبال في الانتخابات العامة منذ الحرب 83.9 % في عام 1950، وفقا لبيانات جمعتها مكتبة مجلس العموم. وظل الإقبال أعلى من 75 % في كل الانتخابات العامة حتى 1970 عندما انخفض إلى 72 %.

أخبار ذات صلة
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
قرقاش: لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية
المصدر: د ب أ
الانتخابات البريطانية
آخر الأخبار
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
الرياضة
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
اليوم 19:57
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
الرياضة
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
اليوم 19:51
بوتين وأوربان يعقدان مؤتمرا صحفيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط إنهاء الأزمة في أوكرانيا
اليوم 19:37
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
اليوم 19:21
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
الرياضة
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©