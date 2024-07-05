الإقبال في الانتخابات البريطانية الأقل منذ 20 عاماً

يتجه مستوى الإقبال في الانتخابات العامة البريطانية ليصبح الأقل منذ ما يربو على 20 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.

وبعد الإعلان عن 630 من 650 نتيجة، وصل الإقبال إلى 59.8 %.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي إقبال بنسبة 67.3 % في الانتخابات السابقة في 2019.

وإذا ظل الإقبال عند 59.8 % فيسكون أقل إقبال في الانتخابات العامة منذ 2001، عندما وصل إلى 59.4 %. وإذا انخفض المعدل دون 59.4 % فسيكون أدنى إقبال في الانتخابات العامة منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان أعلى إقبال في الانتخابات العامة منذ الحرب 83.9 % في عام 1950، وفقا لبيانات جمعتها مكتبة مجلس العموم. وظل الإقبال أعلى من 75 % في كل الانتخابات العامة حتى 1970 عندما انخفض إلى 72 %.