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إعصار بيريل يشتد مجدداً في طريقه إلى المكسيك

إعصار بيريل يشتد مجدداً في طريقه إلى المكسيك
5 يوليو 2024 14:33

اشتد إعصار بيريل مجدداً قبالة شبه جزيرة يوكوتان المكسيكية، قبل وصوله المتوقع إلى موقع العطلات ذي الشعبية الكبيرة، مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة. 
وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير وهيئة الأرصاد الجوية المكسيكية اليوم الجمعة أن الإعصار وصل إلى الفئة الثالثة من خمس فئات بعدما أحدث دماراً في منطقة الكاريبي.
 ومن المتوقع أن يصل إعصار بيريل إلى اليابسة كإعصار شديد قرب منتجع تولوم الساحلي في الساعات المقبلة. ومن المتوقع أن تهب رياح وعواصف شديدة وتهطل أمطار غزيرة.
و كان الإعصار هدأ ليصبح من الفئة الثانية قبل أن يشتد فجأة. وافترضت سلطات الدفاع المدني المكسيكية في وقت سابق أنه سيصل إلى الساحل كإعصار من الفئة الأولى. 
وبحسب بيانات رسمية، يتواجد ما يربو على 340 ألف مصطاف في تولوم وكانكون إلى الشمال. ودعت مارا ليزيما حاكمة ولاية كوينتانا رو السكان والسياح إلى التوجه إلى أماكن آمنة.
 وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.

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المصدر: د ب أ
إعصار
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