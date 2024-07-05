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سوناك يعتزم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء ومن زعامة المحافظين

سوناك يعتزم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء ومن زعامة المحافظين
5 يوليو 2024 15:10

 قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته إنه سيجتمع مع الملك تشارلز اليوم الجمعة، لتقديم استقالته رسمياً من منصب رئيس الوزراء وسيتنحى أيضا عن زعامة حزب المحافظين المهزوم بعد فوز حزب العمال بزعامة كير ستارمر بانتصار ساحق في الانتخابات.
وقال سوناك في كلمة ألقاها أمام الناخبين خارج مكتب رئيس الوزراء في داونينج ستريت «أعطيت نفسي بالكامل لهذا المنصب، لكنكم أرسلتم إشارة واضحة مفادها أن حكومة المملكة المتحدة يتعين أن تتغير، وحكمكم هو الحكم الوحيد المهم».
وأضاف «سمعت غضبكم وخيبة أملكم وأنا أتحمل مسؤولية هذه الخسارة. إلى جميع المرشحين والناشطين المحافظين الذين لم يكل عملهم، لكن دون نجاح، أنا آسف لأننا لم نتمكن من تقديم ما تستحقه جهودكم».

 

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سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً ويدلي ببيان
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ حزب العمال بفوزه في الانتخابات البرلمانية
المصدر: رويترز
ريشي سوناك
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