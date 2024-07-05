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إحباط محاولة انقلاب في قيرغزستان

إحباط محاولة انقلاب في قيرغزستان
5 يوليو 2024 17:40

أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد، وتحييد المجموعة التي خططت لهذا الأمر. وذكر بيان للأمن القيرغزستاني أنه تم تحييد المجموعة التي خططت للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية تؤدي إلى مقتل مواطنين. 
وأوضح أنه تم تحييد المجموعة المخططة لهذا الأمر ضمن الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، مشيرا إلى اكتشاف أسلحة ومكونات قنابل محلية الصنع وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية ودروع واقية وزي الشرطة وطائرات دون طيار ومنشورات أثناء تفتيش منازلهم. واعتقلت أجهزة الأمن في قيرغيزستان مطلع يونيو الماضي أكثر من 30 مشبوهاً خططوا للانقلاب على السلطة في البلاد.

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المصدر: وام
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