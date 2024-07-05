أوربان يلتقي بوتين في موسكو

أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو، اليوم الجمعة، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.

واستقبل بوتين، أوربان، في الكرملين وقال في مستهل محادثاتهما المتلفزة إنه يتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء المجري باسم أوروبا عن الملف الأوكراني كون بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين لأوربان "أفهم أنكم جئتم في هذا التوقيت ليس فقط بصفتكم شريكا منذ مدة طويلة، بل كرئيس للمجلس"، مضيفا أنه يتوقع أن يحدد أوربان "موقف الشركاء الأوروبيين" بشأن أوكرانيا.

وأضاف بوتين أنه يريد "مناقشة الفروق الدقيقة التي تكونت"، بشأن الأزمة الأوكرانية، مع أوربان الذي زار كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفرض الاتحاد الأوروبي 14 حزمة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو بسبب الأزمة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح للتلفزيون الرسمي الروسي، إن الزيارة جاءت بمبادرة من أوربان ولم يسمع بها المسؤولون الروس سوى الأربعاء، أي غداة زيارة الأخير لكييف.