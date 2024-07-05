بوتين يجدد شروط إنهاء الأزمة في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه أبلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو، شروط إنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأشار بوتين إلى أنه أجرى محادثات "صريحة ومفيدة" مع أوربان تطرقت إلى سبل "معالجة الأزمة" في أوكرانيا.

وذكّر الرئيس الروسي أنه أعلن، في يونيو الماضي، رؤيته للسلام وهي أنه يتعين على أوكرانيا سحب قواتها من المناطق الأربعة التي تطالب بها موسكو من أجل معالجة "الأزمة" التي بدأت في فبراير 2024.

وقال بوتين، في تصريحاته اليوم الجمعة، إن هذه الشروط هي "الانسحاب الكامل لجميع الجنود الأوكرانيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون".