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بريطانيا تنتخب البرلمان الأكثر تنوعا على الإطلاق

ديفيد لامي، الوزير في الحكومة الجديدة يغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن
5 يوليو 2024 20:33

انتخبت بريطانيا البرلمان الأكثر تعددية على الإطلاق في تاريخها من منظور التنوع العرقي وعدد النساء بين أعضائه، بعد أن حقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت، أمس الخميس، وأنهى 14 عاما من حكم المحافظين.
وسيمثل الأعضاء من أصول أفريقية وآسيوية وغيرهم من الأقليات العرقية نحو 13 بالمئة من مجلس العموم البريطاني مقارنة بنحو عشرة بالمئة بعد الانتخابات البرلمانية السابقة في 2019.
وستكون نسبة الأعضاء، ممن ينتمون إلى أقليات عرقية، في المجلس هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لتحليل أجرته مؤسسة (بريتيش فيوتشر) البحثية.
إلا أن تلك النسبة لا تعكس تماما التنوع بين السكان والناخبين إذ إن ما يعادل 18 بالمئة من سكان إنجلترا وويلز ينحدرون من أصول أفريقية أو آسيوية أو مختلطة أو من أقليات عرقية أخرى، وفقا لبيانات رسمية.
وسيضم البرلمان الجديد 242 نائبة، وهو عدد غير مسبوق يتجاوز نتائج الانتخابات السابقة بـ 22 امرأة.
ورغم أن النتائج النهائية لم تعلن بعد، فقد فاز حزب العمال بالانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس بعدما حصد 412 مقعدا.

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المصدر: وكالات
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