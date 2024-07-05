الإعصار "بيريل" يصل إلى المكسيك بعد دمار في الكاريبي

ضرب الإعصار "بيريل"، صباح اليوم الجمعة، المكسيك قرب "تولوم"، على ما أفاد المركز الوطني للأعاصير في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، بعدما أوقع سبعة قتلى في الكاريبي وفنزويلا.

يترافق الإعصار مع رياح تصل في حدها الأقصى إلى 160 كلم في الساعة، بحسب ما ذكر المركز في نشرته الأخيرة في الساعة 7,00 (12,00 ت غ).

تحدثت الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك عن إعصار من الدرجة الثانية على سلم من خمس درجات، مصحوبا برياح بسرعة 175 كلم في الساعة يتوقع أن تصل إلى 220 كلم في الساعة، وأمواج بارتفاع ستة إلى ثمانية أمتار.

وحذرت مارا ليزاما حاكمة ولاية "كوينتانا رو"، في مقطع فيديو موجه إلى السكان نشر خلال الليل "أرجوكم أن تبقوا في منازلكم".

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه عبر شبه جزيرة "يوكاتان" ويعبر خليج المكسيك، قبل أن ينتقل إلى شمال غرب البلاد ثم إلى ولاية تكساس الأميركية.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن "بيريل سيضرب جنوب غرب خليج المكسيك هذا المساء، قبل أن ينتقل إلى شمال غرب المكسيك وجنوب تكساس بحلول نهاية الأسبوع".

تشير التوقعات إلى أن قوة الإعصار ستتراجع بسرعة لدى عبوره يوكاتان "لكن من المرتقب أن يتصاعد بيريل مجددا ببطء مع انتقاله فوق خليج المكسيك".

وأجلي سياح، أمس الخميس، من الفنادق المقابلة لشواطئ تولوم فيما سعى آخرون للرحيل في حافلات.

"بيريل" هو الأول في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هذا العام. وظاهرة مناخية بهذا الحجم نادرة للغاية في وقت مبكر من الموسم الذي يمتد من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر في الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بفيضانات مباغتة وانزلاقات تربة وسيول في جزر كايمان.

في جامايكا، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص وهدمت مساكن بعد عبوره الأربعاء.

ووصف الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، مشاهد دمار خلفها الإعصار لدى عبوره الكاريبي ولا سيما في سانت فينسنت والغرينادين وغرينادا حيث "دُمرت" جزيرتان.

وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفرق الوطنية شهدت مباشرة على الوطأة المدمرة للأمطار الناجمة عن الإعصار الذي زرع الدمار في الكاريبي وعلى ساحل فنزويلا، حيث قضى ما لا يقل عن سبعة أشخاص، قبل أن يضرب المكسيك صباح اليوم الجمعة.