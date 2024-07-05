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ستارمر يبدأ تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

شبانا محمود وزيرة العدل البريطانية الجديدة تغادر مقر الحكومة بعد تعيينها
5 يوليو 2024 21:23

بدأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، تشكيل حكومته بعد أن عينه ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا وكلفه بتشكيل الحكومة خلال اجتماع في قصر باكينغهام.
وحتى الآن، اختار ستارمر أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات المحلية، راشيل ريفز وزيرة الخزانة، ديفيد لامي وزيرا للخارجية، إيفيت كوبر وزيرة الداخلية، جون هيلي وزير الدفاع، شبانا محمود وزيرة العدل، ويس ستريتنج وزير الصحة، بريدجيت فيليبسون وزيرة التعليم، إد ميليباند وزير الطاقة، جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة، بيتر كايل وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا، لويز هاي وزيرة النقل، ليز كيندال وزيرة العمل والمعاشات.
وحقق حزب العمال فوزار ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس. وحصد أكثر من 400 عضو في مجلس العموم ما يؤمن له أغلبية كافية لتشكيل الحكومة.
بهذا الفوز، وضع حزب العمال حدا لحكم حزب المحافظين الذي دام أربعة عشر عاما.

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المصدر: وكالات
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تشكيل حكومة
كير ستارمر
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