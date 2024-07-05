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رد فعل ألمانيا على فوز حزب العمال في بريطانيا

موظفو مقر الحكومة البريطانية يستقبلون ستارمر وزوجته فيكتوريا
5 يوليو 2024 22:40

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، حزب العمال البريطاني على فوزه الكاسح في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى نفسه في تحالف جديد مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي"نعم".
وقال إنه سعيد بشأن فوز حزب "العمال" في الانتخابات.
باعتباره حزبا ينتمي تقليديا إلى يسار الوسط، يحتل حزب العمال مكانة في الطيف السياسي في المملكة المتحدة مماثلة لمكانة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس في ألمانيا.
وأضاف شولتس أنه يعرف شخصيا ستارمر والتقى به عدة مرات وأكد أنه سيكون رئيس وزراء ناجحا للغاية.
وقال أولريش ليخت المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب، إن الحزب يتوقع أيضا تحسنا كبيرا في العلاقات الألمانية - البريطانية تحت قيادة كير ستارمر.
وأضاف ليخت أنه مقتنع بأن مزيدا من الموضوعية السياسية ستسود في المملكة المتحدة في ظل قيادة حزب العمال.
وأوضح أن فوز حزب العمال في الانتخابات يوفر فرصة لتجديد وتعزيز الهيكل الأمني الأوروبي داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفا المملكة المتحدة بأنها مساهم مهم في قوات أوروبية. وأشار ليخت أيضا إلى أن التعاون الناجح بين ألمانيا والمملكة المتحدة في مجال الدفاع يمكن توسيعه بشكل أكبر مع حكومة يقودها حزب العمال.
وسارع ساسة ألمان آخرون أيضا إلى تهنئة حزب العمال، منهم النائبة في البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي، المرشحة الأولى للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو.
وقالت بارلي "يسعدني أنه، بعد سنوات من التوتر، يتوفر الآن أمام رئيس وزراء ينتمي لحزب العمال في لندن الفرصة ليرسخ طابعا يتسم بقدر أكبر من الود والإيجابية".

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