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بايدن يهنّئ ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد

كير ستارمر وزوجته أمام مقر الحكومة البريطانية
5 يوليو 2024 23:12

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر لتهنئته بعد فوز حزب العمّال الذي يتزعّمه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، مبديا رغبة في تعزيز "العلاقة الخاصة" بين البلدين.
وجاء في بيان للبيت الأبيض حول المحادثة الهاتفية أن بايدن وستارمر "جدّدا التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا وأهمية العمل معا لدعم الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
وقالت الرئاسة الأميركية إن الرجلين أكدا "الالتزام المشترك بحماية مكتسبات اتفاق الجمعة العظيمة والعمل مع قادة إيرلندا الشمالية لتحقيق نمو اقتصادي والحفاظ عليه".
ووضع اتفاق الجمعة العظيمة حدّا في 1998 لثلاثة عقود من نزاع دامٍ حول السيادة البريطانية على إيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن يستضيف بايدن ستارمر الأسبوع المقبل في واشنطن في إطار قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بدوره، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني الجديد ديفيد لامي، خليفة المحافظ ديفيد كامرون في المنصب.

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المصدر: وكالات
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