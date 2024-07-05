لولا دا سيلفا يحذر من خطر فوز اليمين المتطرف في فرنسا

أكد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، أهمية "ضمان الديمقراطية" لمواجهة اليمين المتطرف الذي يأمل الفوز بالانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد، ورحب بموقف نجم كرة القدم كيليان مبابي.

وكتب لولا، على موقع اكس "هل سمعتم تصريحات مبابي؟ لقد دعا الشعب الفرنسي إلى عدم السماح للفاشيين والنازيين واليمين المتطرف بحكم فرنسا، لأنه يعرف ما هي المشاكل عندما يصل المتطرفون إلى السلطة".

وعاد لولا إلى السلطة العام الماضي بعدما هزم خصمه من اليمين المتطرف جايير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2022.

وأعلن كيليان مبابي، أمس الخميس في مؤتمر صحافي، أن هناك "ضرورة ملحة للتصويت" الأحد بعد "النتائج الكارثية" للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي شهدت حصول حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) على المركز الأول.

وأضاف مبابي "لا يمكننا أن نضع البلاد في أيدي هؤلاء الأشخاص، فالأمر ملح حقا" بدون أن يذكر التجمع الوطني بالاسم.

كما تحدث لولا عن "أهمية القرارات السياسية التي تضمن الديمقراطية".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى تصريحات مواطنه راي لاعب كرة القدم البرازيلي السابق الذي دعا الأربعاء إلى قطع الطريق أمام اليمين المتطرف في خطاب ناري في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال راي "أعرف اليمين المتطرف جيدا، أفضل ما يجيدونه هو الكذب. عرفتهم في السلطة. وصول اليمين المتطرف إلى السلطة هو نهاية العالم، نهاية حقوق الإنسان، والإنسانية، والبشرية".

كما تثير الانتخابات التشريعية في فرنسا ردود فعل في معسكر بولسونارو. ورحب أحد أبنائه النائب إدواردو بولسونارو بنتيجة الدورة الأولى الأحد الماضي.

وقال في رسالة، على موقع اكس أعاد والده نشرها "كل الأشخاص الطبيعيين يأملون في فوز (التجمع الوطني) الذي سيمثل بداية إنقاذ فرنسا".