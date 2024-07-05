الإيرانيون يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

طهران (وام)

انطلقت رسمياً، صباح أمس، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 بين المرشحين سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان.

الجولة الأولى قد جرت يوم الجمعة الماضي 28 يونيو الماضي، بين المرشحين الأربعة، سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أياً منهم الحصول على الأغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات إلى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الأكبر من الأصوات، حيث حصل مسعود بزشكيان على 10 ملايين و415 ألفاً و191 صوتاً أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات.

ووفقاً للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية، ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أكثر من 61 مليون شخص.