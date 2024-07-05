السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر يؤكد استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا

ستارمر يلقي أول خطاب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية
5 يوليو 2024 23:43

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، استمرار دعم بريطانيا "الراسخ" لأوكرانيا.
جاء ذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد بضع ساعات من تولي ستارمر منصبه.
وقال مكتب ستارمر، في بيان، إن الجانبين "كررا التزامهما القوي حيال أوكرانيا، وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم البريطاني لأوكرانيا راسخ".
وجاء في بيان للبيت الأبيض حول المحادثة الهاتفية أن بايدن وستارمر "جدّدا التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا وأهمية العمل معا لدعم الحرية والديموقراطية في جميع أنحاء العالم".
وقالت الرئاسة الأميركية إن الرجلين شدّدا على "دعمهما المستمر لأوكرانيا". 
والولايات المتحدة وبريطانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في أزمتها الحالية التي بدأت في فبراير 2024.

أخبار ذات صلة
بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»
كير ستارمر يتعهد بالتغيير وإعادة بناء بريطانيا
المصدر: وكالات
كير ستارمر
أوكرانيا
جو بايدن
آخر الأخبار
«هيرمس» يطارد كأس الوثبة في رومانيا
الرياضة
«هيرمس» يطارد كأس الوثبة في رومانيا
اليوم 12:00
السجن مدى الحياة لممرضة مدانة بقتل مواليد في بريطانيا
الأخبار العالمية
السجن مدى الحياة لممرضة مدانة بقتل مواليد في بريطانيا
اليوم 11:57
إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي
الرياضة
إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي
اليوم 11:22
4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
الأخبار العالمية
4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
اليوم 11:02
بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»
الأخبار العالمية
بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©