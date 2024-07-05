ستارمر يؤكد استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، استمرار دعم بريطانيا "الراسخ" لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد بضع ساعات من تولي ستارمر منصبه.

وقال مكتب ستارمر، في بيان، إن الجانبين "كررا التزامهما القوي حيال أوكرانيا، وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم البريطاني لأوكرانيا راسخ".

وجاء في بيان للبيت الأبيض حول المحادثة الهاتفية أن بايدن وستارمر "جدّدا التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا وأهمية العمل معا لدعم الحرية والديموقراطية في جميع أنحاء العالم".

وقالت الرئاسة الأميركية إن الرجلين شدّدا على "دعمهما المستمر لأوكرانيا".

والولايات المتحدة وبريطانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في أزمتها الحالية التي بدأت في فبراير 2024.