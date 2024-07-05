تونس: 29 يوليو بدء قبول الترشح لانتخابات الرئاسة

تونس (الاتحاد)

أعلنت تونس، أمس، أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يبدأ في يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم 6 أغسطس.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس.

وأوضح بوعسكر أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين 29 يوليو ويتواصل حتى الثلاثاء 6 أغسطس.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستبت في الترشحات المقدمة إليها في موعد أقصاه يوم السبت 10 أغسطس، ومن ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس.

وأضاف بوعسكر أن مطالب انسحاب المترشحين يتم قبولها يوم 2 سبتمبر، لتتولى الهيئة الإعلانَ عن المترشحين المقبولين نهائياً في يوم 3 سبتمبر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا الناخبين، الثلاثاء الماضي، إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيد الانتخابات للفوز بولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات عام 2019 الرئاسية.