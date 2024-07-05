ليبيا: 146 ألف ناخب سجلوا للتصويت بالانتخابات البلدية

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الليبية، وصول إجمالي الناخبين المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، أمس، إلى 146 ألفاً و677 ناخباً.

وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين من الرجال بلغ 109 آلاف ناخب، ومن الإناث بلغ 37 ألفاً و675 ناخبة، وذلك وفقاً لبيان أصدرته المفوضية أمس.

وسبق للمفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات أن قررت تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) إلى السابع من يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الليبيين للمشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة.

وتستهدف المفوضية إجراء الانتخابات لمجالس 106 بلديات خلال العام 2024. وتقول إن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية جديد كلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل.