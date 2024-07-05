بايدن يؤكد: أنا مرشح للرئاسة وسأفوز مجددا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مجددا استمراره في خوض السباق إلى البيت الأبيض.

وأوضح بايدن، في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى "أنا مرشح وسأفوز مجددا".

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي يخوض معركة استمراره سياسيا بعد ما اعتبر أداء ضعيفا خلال مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري "أنا باق في السباق. سأهزم دونالد ترامب".

كان بايدن وترامب تواجها في أول مناظرة تلفزيونية ضمن الحملة الرئاسية الحالية في 27 يونيو الماضي.

بعد المناظرة، قال بايدن، أمام تجمع لأنصاره، إنه يعلم أنه لم يعد يمشي ويتكلم كما كان. لكنه واثق من أنه يملك القدرة الذهنية على القيام بمهام الرئيس.