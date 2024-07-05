الأردن يحذر من التصعيد في المنطقة حال استمرار حرب غزة

عمّان (الاتحاد)

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أمس، إن التصعيد بالمنطقة «واقع» إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في العاصمة تالين، إلى أن «العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي، وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية».

وحذر من أنه «دون السلام ستصل عواقب النزاع إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم».

ودعا إلى أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبأنه لا يمكن إلغاء دورها أو استبدالها والاستغناء عنها.

ولفت إلى أن «الناس في غزة يعانون من الجوع، لأن إسرائيل تستخدمه كسلاح».

واعتبر الصفدي أن القانون الدولي يطبق «بمعايير مزدوجة»، داعيا إلى تطبيقه بشكل متساو على كل النزاعات.

وتابع «إذا استمر العدوان في غزة فإن التصعيد في المنطقة سيكون واقعا».