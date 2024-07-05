رئيس وزراء سلوفاكيا يظهر لأول مرة منذ محاولة اغتياله

ظهر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو على الملأ، الجمعة، لأول مرة منذ محاولة اغتياله في مايو الماضي.

تحدث فيتسو في فعالية مسائية للاحتفال بعيد القديسين كيرلس وميثوديوس، وهو يوم عطلة رسمية في سلوفاكيا.

يتعافى فيكو بعد إطلاق الرصاص عليه أربع مرات من مسافة قريبة في منتصف مايو.

وقد خضع لعمليات جراحية وبقي في العناية المركزة لمدة أسابيع وهو الآن بصدد الخروج من المستشفي والعودة إلى المنزل ويستعد لاستئناف مهامه الرسمية في المستقبل القريب.

وقال المدعي العام السلوفاكي ماروس زيلينكا، الخميس، إن السلطات السلوفاكية تصنف محاولة اغتيال رئيس الوزراء كعمل إرهابي وليس شروعا في القتل. ويواجه الجاني الآن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الجريمة.