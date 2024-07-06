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مسؤول ألماني يطالب بخطة رئيسية بشأن سياسة الهجرة واللجوء

مسؤول ألماني يطالب بخطة رئيسية بشأن سياسة الهجرة واللجوء
6 يوليو 2024 09:41

طالب وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، أرمين شوستر، باتخاذ «إجراءات حادة مهمة» بشأن قضايا الهجرة واللجوء.

وقال شوستر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «تحتاج الحكومة الألمانية إلى خطة رئيسية من أجل البدء بشكل فعال في التغيير الضروري بصورة ملحة في سياسة اللجوء»، موضحا أن ذلك يشمل مراقبة الحدود مع عمليات رفض أكثر صرامة، «أيضا للأشخاص الذين يريدون الدخول من بلد ثالث آمن لطلب اللجوء». كما طالب شوستر بالترحيل الفوري لمرتكبي الجرائم بصورة متكررة أو خطيرة إلى موطنهم .

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وتنص قائمة مطالب شوستر المؤلفة من خمس نقاط أيضا على الاعتقال الفوري للمجرمين الأجانب الخطرين الملزمين بمغادرة البلاد «حتى يغادروا البلاد طوعاً»، ذلك إلى جانب إنشاء مراكز ترحيل اتحادية، وإيقاف لم شمل الأسر لأولئك الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، وإيقاف برنامج الاستقبال الطوعي للاجئين  الساري منذ عام 2022.

وقال شوستر: «الهدف هو الحد بشكل كبير وبصورة عاجلة من إمكانية الدخول إلى ألمانيا، وفي الوقت نفسه زيادة مستمرة في خروج الأشخاص الإشكاليين الملزمين بمغادرة البلاد».

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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