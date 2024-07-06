بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى «أنا مرشّح وسأفوز مجددا»،.

وقال بايدن في خطابه أمام عدد من مناصريه «هناك أشخاص لا يهتمّون بأصواتكم» في الانتخابات التمهيديّة التي فاز فيها بفارق كبير. وأضاف «إنّهم يُحاولون إخراجي من السباق. دعوني أقولها بوضوح شديد: أنا باقٍ في السباق. سأهزم دونالد ترامب».



ويأمل الرئيس الأميركي في أن تُسهم مقابلة متلفزة الجمعة في تخطّي الصعوبات التي تواجهها حملته للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسيّة.



ورغم حصوله على دعم حكّام ولايات ديموقراطيّين خلال اجتماع طارئ الأربعاء، دعاه ثلاثة من أعضاء الكونغرس المنتمين لحزبه على الأقلّ للتنحّي، ومثلهم مجالس تحرير عدد من الصحف الكبرى وعدد من المعلّقين السياسيين.

وقال الرئيس إنّه «لن ينسحب» وإنّه «باقٍ في هذا السباق حتى النهاية». لكنّ استطلاعات رأي أعقبت المناظرة أظهرت اتّساع فارق شعبيته خلف ترامب.



