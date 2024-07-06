السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق

4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
6 يوليو 2024 11:02

أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار جنوبي العراق محمد عزيز، اليوم السبت، تسجيل أربع وفيات و 26 إصابة بالحمى النزفية في المحافظة، مبيناً أن الإصابات انتشرت في مناطق متفرقة وكان النصيب الأكبر لقضاء الشطرة.

ونقل موقع شفق نيوز الإخباري اليوم عن عزيز قوله إن «اجراءتنا كمستشفى بيطري تقوم بمحاصرة البؤرة بفرق موجودة متوزعة في مختلف أرجاء محافظة ذي قار بواقع 21 فرقة بيطرية»، مبينا أن الفرق «تقوم بمحاصرة تلك المناطق ورش الحظائر التي تأوي الحيوانات من أبقار وجاموس بمواد تعقيمية خاصة، وكذلك تغطيس الأغنام والماعز بنفس المواد».

أخبار ذات صلة
العراق: لن نحيد عن مهمة إنهاء الوجود الأجنبي على أراضينا
تسجيل 3 هزات أرضية في العراق

وأوضح عزيز أن «هناك تبليغ للسلطات الإدارية من قائمقام أو مدير ناحية، بمحاصرة المنطقة المصابة ومنع دخول وخروج الحيوانات وكذلك اللحوم، ونقوم كذلك بدور توعوي للمواطنين ومربي الحيوانات والجزارين بضرورة التعامل الصحي مع اللحوم ومع الماشية لمنع انتقال الأمراض».

المصدر: د ب أ
العراق
آخر الأخبار
تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
اليوم 14:02
البرازيل تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
الرياضة
البرازيل تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
اليوم 14:00
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 13:58
العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية ينظمون إضراباً
الأخبار العالمية
العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية ينظمون إضراباً
اليوم 13:45
ملك تايلاند يشيد بالأزهر الشريف وجهود «حكماء المسلمين»
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يشيد بالأزهر الشريف وجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©