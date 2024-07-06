روسيا تحقق إنجازا على جبهة القتال في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، عن تحقيق إنجاز ميداني جديد في جبهات القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية سيطرت على قرية "سوكيل" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على "قرية سوكيل" على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي ضمتها موسكو في سبتمبر 2022.

وتواصل القوات الروسية التقدّم ميدانيًا منذ أشهر. وأعلنت روسيا، في الأيام الماضية، السيطرة على قرى عدة ضمن هجومها الجديد الذي بدأ في مايو الماضي.