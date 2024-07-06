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ستارمر مستعد لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الهند

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
6 يوليو 2024 19:52

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد  كير ستارمر أعرب عن استعداد حكومته لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الهند تعمل لصالح الجانبين.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها ستارمر مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم السبت.
تتفاوض الهند والمملكة المتحدة على اتفاقية تجارة حرة منذ أكثر من عامين مع حكومة بقيادة حزب المحافظين.
لكن المحادثات توقفت في الجولة الـ14 وسط دورات الانتخابات العامة في كلا البلدين، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".
ومن المتوقع الآن أن يستأنف المفاوضات من قبل حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة ستارمر بعد أن حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت أول أمس الخميس. 

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المصدر: د ب أ
كير ستارمر
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ناريندرا مودي
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