السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد الكاريبي والمكسيك.. "بيريل" يتجه إلى أميركا

دمار بعد مرور العاصفة "بيريل"
6 يوليو 2024 20:09

حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، اليوم السبت، من أن العاصفة الاستوائية "بيريل" باتت تتحرك باتجاه ولاية تكساس الأميركية.
وتراجعت قوة الإعصار ليصبح عاصفة مدارية بعد أن ضرب المكسيك عندما كان إعصارا من الفئة الثانية.
بعدما اجتاح الإعصار منطقة الكاريبي وساحل فنزويلا موديا بحياة سبعة أشخاص، ضرب جنوب شرق المكسيك في ساعة مبكرة أمس الجمعة مصحوبا برياح وصلت سرعتها 175 كلم بالساعة.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحافي اليومي "بحسب التقارير الأولية، لم تسجل على ما يبدو خسائر في الأرواح وهذا أكثر ما يهمنا".
وأكدت سلطات الطوارئ المكسيكية في وقت لاحق للصحافيين عدم تسجيل إصابات أو وفيات، أو أضرار لحقت ببنى تحتية حيوية مثل الطرق وشبكة المياه.

أخبار ذات صلة
مقتل شخص وإصابة 79 آخرين جراء إعصار شرقي الصين
الإعصار "بيريل" يصل إلى المكسيك بعد دمار في الكاريبي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إعصار
أميركا
عاصفة مدارية
الولايات المتحدة
المكسيك
الكاريبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
اليوم 21:58
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
اليوم 21:47
مهاجرون يصلون إلى أرخبيل الكناري الإسباني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مظاهرات ضد الهجرة غير النظامية في جزر الكناري الإسبانية
اليوم 21:21
قادة بوركينا فاسو والنيجر ومالي خلال قمتهم (من اليمين إلى اليسار)
الأخبار العالمية
ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن كونفدرالية
اليوم 21:02
ختام رائع لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي
الرياضة
ختام رائع لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©