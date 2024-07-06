بعد الكاريبي والمكسيك.. "بيريل" يتجه إلى أميركا

حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، اليوم السبت، من أن العاصفة الاستوائية "بيريل" باتت تتحرك باتجاه ولاية تكساس الأميركية.

وتراجعت قوة الإعصار ليصبح عاصفة مدارية بعد أن ضرب المكسيك عندما كان إعصارا من الفئة الثانية.

بعدما اجتاح الإعصار منطقة الكاريبي وساحل فنزويلا موديا بحياة سبعة أشخاص، ضرب جنوب شرق المكسيك في ساعة مبكرة أمس الجمعة مصحوبا برياح وصلت سرعتها 175 كلم بالساعة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحافي اليومي "بحسب التقارير الأولية، لم تسجل على ما يبدو خسائر في الأرواح وهذا أكثر ما يهمنا".

وأكدت سلطات الطوارئ المكسيكية في وقت لاحق للصحافيين عدم تسجيل إصابات أو وفيات، أو أضرار لحقت ببنى تحتية حيوية مثل الطرق وشبكة المياه.