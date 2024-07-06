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الجيش الألماني يحدد موعدا للانسحاب من النيجر

جنود ألمان
6 يوليو 2024 23:27

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، أن الجيش الألماني سينهي استخدام قاعدته للنقل الجوي في النيجر في 31 أغسطس المقبل.
وأضافت الوزارة أن الجنود الألمان، الذين لا يزالون منتشرين في القاعدة، سينسحبون منها بحلول نهاية الشهر المقبل.
وأوضحت أنه سيتم أيضا إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، والذي كان يتم في إطار وزارة الخارجية الألمانية.
وتوصلت ألمانيا والنيجر، نهاية مايو الماضي، إلى اتفاق مؤقت يتيح للجيش الألماني مواصلة استخدام القاعدة الجوية في نيامي حتى 31 أغسطس.
ولم تسفر المفاوضات بين البلدين عن تمديد هذا الاستخدام. وتمثل الخلاف الرئيسي في عدم إمكان الاستمرار في منح الطواقم داخل القاعدة حصانة من الملاحقات القضائية.
ولم يبق في القاعدة، في الآونة الأخيرة، سوى 38 جنديا ألمانيا، يضاف إليهم 33 متعاونا من شركات ألمانية وأجنبية. وقضت مهمتها خصوصا بتنفيذ عمليات إجلاء مواطنين ألمان في أفريقيا.

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المصدر: وكالات
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النيجر
قاعدة عسكرية
انسحاب
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