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الجزائر: تحييد 30 إرهابياً خلال 6 أشهر

جنود من الجيش الجزائري (أرشيفية)
7 يوليو 2024 01:45

الجزائر (وكالات) 

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أعلن الجيش الجزائري، أمس، تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 223 عنصر دعم للجماعات المسلحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وقال الجيش، في بيان صادر عنه، إن وحدات ومفارز تابعة له نفذت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 العديدَ مِن العمليات التي أسفرت عن «نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها». وأوضح البيان أن «القوات المسلحة الجزائرية تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب من تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 223 عنصر دعم وكشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من قبل الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 26 قطعة سلاح ناري و23 قنبلة تقليدية الصنع، إضافة إلى كميات من الذخيرة».

الجزائر
مكافحة الإرهاب
الإرهاب
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