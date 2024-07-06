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قرقاش: تعزيز العلاقات الخليجية الإيرانية لتحقيق ازدهار واستقرار المنطقة

قرقاش: تعزيز العلاقات الخليجية الإيرانية لتحقيق ازدهار واستقرار المنطقة
7 يوليو 2024 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الإيرانية تتسم بالكثير من المصالح المتبادلة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «نهنئ فخامة الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه». 
وأضاف: «العلاقات الخليجية الإيرانية تتسم بالكثير من المشتركات والمصالح المتبادلة، ومن المهم تعزيزها والبناء عليها بما يخدم ازدهار واستقرار المنطقة وتقدم شعوبها».
وفاز مسعود بيزشكيان أمس، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح سعيد جليلي.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي في مؤتمر صحفي، إن «بزشكيان حصل على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل منافسه سعيد جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً بعد فرز 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها».  وبزشكيان هو وزير صحة سابق وطبيب جراحة قلب.

أنور قرقاش
إيران
الإمارات
الانتخابات الرئاسية
مسعود بيزشكيان
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