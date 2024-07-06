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ستارمر: الأمن والدفاع أولوية وسنتخذ «قرارات صعبة»

ستارمر متحدثاً خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
7 يوليو 2024 01:46

لندن (الاتحاد)

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قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، بعد أول اجتماع مع وزرائه، أمس، إن «عمل الحكومة الجديدة قد بدأ بالفعل، وإن الأمن والدفاع سيكون من أولوياتنا»، معلناً أنه «سيتخذ قرارات صعبة في وقت قريب من أجل إعادة بناء بريطانيا».
 وأضاف ستارمر في مؤتمر صحافي عقده في لندن: «نحن حزب عمال بوجه جديد، وقد بدأنا بالأمس العمل على تغيير البلاد»، مشيراً إلى التفويض الشعبي لحزبه من الدول الأربعة «إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية».
وتابع قائلاً: «سأسافر الأحد إلى الدول الأربع في المملكة المتحدة، للقاء رؤساء الحكومات المحلية»، لافتاً إلى أنه يريد إنشاء طريقة عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تكون مختلفة عما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وأفاد كير ستارمر بأنه سيسافر إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الثلاثاء، لافتاً إلى حديثه مع عدد من زعماء العالم منذ توليه منصبه، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن.
 وأضاف ستارمر أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، وقال إن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن «خطة رواندا» لإبعاد المهاجرين من بريطانيا «ولدت ميّتة، ودُفنت قبل أن تبدأ»، معتبراً أن هذا المشروع لم يكن ليشكل رادعاً أمام الهجرة غير الشرعية.
ووصف رئيس الوزراء الأمن والدفاع بأنه «الأولوية الأولى» لحكومته، مشدداً على أنه  لا يستطيع التظاهر بإصلاح الأمور بين عشية وضحاها، قبل أن يضيف: «لكن هناك توقعات بأن الحكومة الجديدة ستفعل الأمر بشكل مختلف». 
ومضى رئيس الوزراء البريطاني الجديد قائلاً، إن «السجون هي مثال واضح لمشكلة تحتاج إلى معالجة سريعة»، في إشارة إلى التحديات الأمنية الداخلية للبلاد.
وبشأن ما يمكن أن يعد به الناخبين في أول 100 يوم له، قال ستارمر إن «عقلية الحكومة قد تغيرت بالفعل، ومبدأنا هو الوطن أولاً، والحزب ثانياً، وهذا التغيير قد حدث بالفعل».

كير ستارمر
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