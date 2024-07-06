رئيس وزراء السنغال يدعو الشباب إلى عدم المغامرة في قوارب الهجرة

ناشد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، السبت، الشباب عدم محاولة عبور طريق المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، بعد أيام من مقتل العشرات من المهاجرين عندما انقلب قاربهم.

ولقي ما يقرب من 90 مهاجرًا متجهين إلى أوروبا حتفهم بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع الإبلاغ عن فقدان العشرات في أحدث مأساة في الطريق الخطير للغاية قبالة غرب أفريقيا.

وقال سونكو، خلال كلمة ألقاها في جامعة "غاستون بيرجيه" في مدينة سانت لويس الشمالية وبثت على حسابه على موقع فيسبوك "حدث حطام سفينة أخرى قبالة سواحلنا. وبينما ننتظر الأرقام الدقيقة، يُعتقد أنها أودت بحياة العديد من الشباب".

وأضاف، متحدثا أمام مئات الشباب "إنه أمر مؤسف ومؤسف. أود أن أوجه نداء آخر للشباب: الحل الخاص بكم لا يكمن في الزوارق الخطيرة".

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الخميس، إن خفر السواحل انتشل جثث 89 شخصا على متن قارب صيد تقليدي كبير انقلب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد يوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن ناجين أن القارب أبحر من حدود السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبا، ليرتفع عدد المفقودين إلى 72 بعد أن أنقذ خفر السواحل تسعة أشخاص.

وقدم مسؤول حكومي محلي كبير معلومات مماثلة، شريطة عدم الكشف عن هويته.

ويعد طريق المحيط الأطلسي خطيرا بشكل خاص بسبب التيارات القوية، حيث يسافر المهاجرون في قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان، دون مياه شرب كافية.

لكن شعبية هذا الطريق تزايدت بسبب اليقظة المتزايدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يسلك العديد من الشباب هذا الطريق على أمل مستقبل أفضل في أوروبا.

وقال سونكو، السبت "أستطيع أن أؤكد لكم أن الدول التي يرغب بعض الشباب في الانضمام إليها هي نفسها في أزمة أو في بداية الأزمة".

وأضاف أن "مستقبل العالم يكمن في أفريقيا. وأنتم، أيها الشباب، بحاجة إلى أن تدركوا ذلك. القارة الوحيدة التي لا يزال لديها مجال للتقدم والنمو الكبير هي أفريقيا".

وتوفي أكثر من 5000 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أو ما يعادل 33 ​​حالة وفاة يوميًا، وفقًا لمؤسسة "كاميناندو فرونتراس"، وهي مؤسسة خيرية إسبانية.

وهذا هو أعلى عدد يومي للوفيات منذ أن بدأت في جمع الأرقام في عام 2007، وكانت الغالبية العظمى منها على طريق المحيط الأطلسي.