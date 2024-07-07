قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية في نيبال

قال مسؤولون في نيبال اليوم الأحد إن أمطاراً غزيرة تسببت في وقوع انهيارات أرضية وسيول مما أسفر عن مقتل 11 على الأقل خلال 36 ساعة كما أدى ذلك إلى إغلاق طرق رئيسية سريعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن ثمانية لا يزالون في عداد المفقودين، إما جرفتهم السيول أو دفنوا في الانهيارات الأرضية، بينما أصيب 12 بما يستدعي العلاج في المستشفيات.



وفي العاصمة كاتمندو المحاطة بالتلال، فاضت عدة أنهار عن ضفافها وغمرت المياه الطرق والعديد من المنازل.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم في أنحاء نيبال جراء انهيارات أرضية وفيضانات وصواعق منذ منتصف يونيو عندما بدأت الأمطار الموسمية السنوية.

ويلقى المئات حتفهم كل عام جراء انهيارات أرضية وسيول متكررة الحدوث في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الرياح والأمطار الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو ويستمر حتى منتصف سبتمبر.



