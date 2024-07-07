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روسيا تسجل غرق 49 شخصاً أثناء موجة حارة

أرشيفية
7 يوليو 2024 16:58

غرق 49 شخصاً بينهم سبعة أطفال في أنحاء روسيا أمس السبت في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.

وقالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا اليوم إنه "تم تسجيل 65 حالة غرق في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي منهم 49 شخصاً".

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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو عشر حالات مقارنة بمن قضوا غرقاً في ذات اليوم من العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن، وحطمت موسكو الرقم القياسي المسجل عام 1917 وشهدت مدن في جميع أنحاء البلاد درجات حرارة أعلى بكثير من 35 درجة مئوية.

المصدر: وام
روسيا
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