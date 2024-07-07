الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يدلي بتصريح بشأن العلاقات مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7 يوليو 2024 17:10

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة ستوجه دعوة لنظيره السوري بشار الأسد "في أي وقت" لإجراء محادثات بشأن العلاقات بين البلدين الجارين.
ونقل بيان من الرئاسة عن أردوغان قوله، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية "سنوجه دعوتنا (إلى الأسد).. بهذه الدعوة نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي. دعوتنا قد توجه في أي وقت".
وقال أردوغان للصحفيين، على متن طائرته خلال العودة من العاصمة الألمانية  برلين، إن أنقرة سترد بالمثل على أي خطوات إيجابية من دمشق، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء العراقي قد يساهمان في تسهيل الاتصال.
ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله "بوتين ورئيس الوزراء العراقي لديهما تصور لإجراء المحادثات في تركيا. نتحدث عن الوساطة في كل مكان، فلماذا لا مع جارتنا؟".
ولم يستبعد أردوغان، في يونيو الماضي، إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس بشار الأسد لاستعادة العلاقات.

أخبار ذات صلة
أردوغان: نواصل مدَّ يد الصداقة إلى سوريا
إنجلترا في مهمة ترويض «الحصان الأسود»!
المصدر: رويترز
سوريا
تركيا
علاقات دبلوماسية
آخر الأخبار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:42
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:29
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان يدلي بتصريح بشأن العلاقات مع سوريا
اليوم 17:10
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
الرياضة
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
اليوم 17:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا تسجل غرق 49 شخصاً أثناء موجة حارة
اليوم 16:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©