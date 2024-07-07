أردوغان يدلي بتصريح بشأن العلاقات مع سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة ستوجه دعوة لنظيره السوري بشار الأسد "في أي وقت" لإجراء محادثات بشأن العلاقات بين البلدين الجارين.

ونقل بيان من الرئاسة عن أردوغان قوله، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية "سنوجه دعوتنا (إلى الأسد).. بهذه الدعوة نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي. دعوتنا قد توجه في أي وقت".

وقال أردوغان للصحفيين، على متن طائرته خلال العودة من العاصمة الألمانية برلين، إن أنقرة سترد بالمثل على أي خطوات إيجابية من دمشق، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء العراقي قد يساهمان في تسهيل الاتصال.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله "بوتين ورئيس الوزراء العراقي لديهما تصور لإجراء المحادثات في تركيا. نتحدث عن الوساطة في كل مكان، فلماذا لا مع جارتنا؟".

ولم يستبعد أردوغان، في يونيو الماضي، إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس بشار الأسد لاستعادة العلاقات.