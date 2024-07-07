زيلينسكي يعلن استراتيجية جديدة للقتال في البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تخطط لمواجهة روسيا في الجزء الغربي من البحر الأسود وذلك عبر استراتيجية بحرية وطنية جديدة.

وتابع زيلينسكي، في خطابه اليومي بالفيديو "نحن نفهم بوضوح أن الأزمة غيرت ميزان القوى في منطقتنا بالبحر الأسود وأن الأسطول الروسي لن يهيمن على هذه المياه مرة أخرى".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستسعى لتحقيق مصالحها الوطنية في البحر ومصالح شركائها وستحمي طرق النقل.

وغرقت سفينة القيادة في البحرية الأوكرانية "سهايداتشني" في مدينة ميكولايف. ولا تملك البحرية الأوكرانية حاليا أي سفن حربية كبيرة.

ومن المقرر تحديث البحرية الأوكرانية في المستقبل القريب بإمدادات من الشركاء الغربيين. وإلى جانب تعزيز قوتها البحرية، وعد زيلينسكي أيضا بالاستمرار في تحسين الدفاع الجوي وألمح إلى أنت بلاده ستحصل، في الأسبوع المقبل، على وحدة جديدة من نظام "باتريوت" للدفاع الجوي من ألمانيا والمزيد من التعزيزات.