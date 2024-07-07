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تحذيرات للملايين من موجة حر غير مسبوقة في أميركا

عمال مزارع يستظلون ويشربون الماء في كاليفورنيا
7 يوليو 2024 19:40

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، اليوم الأحد، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة سيؤثر على نحو 36 مليون شخص، أي ما يقرب من 10 بالمئة من سكان البلاد، بسبب قبة حرارية تركز على ولاية كاليفورنيا.
ومن المتوقع أن تؤدي موجة الحر واسعة النطاق إلى تسجيل درجات حرارة قياسية على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث يتصبب ملايين الأميركيين عرقا جراء "قبة حرارية" فوق ولايتي أريزونا ونيفادا أيضا.
وتظهر أوراق بحثية أن تغير المناخ هو السبب وراء موجات الحر الشديد في أنحاء العالم وأنه سيتسبب في أحوال مناخية خطيرة خلال العقود المقبلة.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها اليومية أو تتجاوزها في ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا وشمال أريزونا ووسط آيداهو.
وقال براين جاكسون، الخبير في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن درجات الحرارة ترتفع بما يصل إلى 20 درجة فوق المعتاد في هذا الوقت من العام في أماكن مثل ريدينج، وهي مدينة في شمال كاليفورنيا سجلت درجات الحرارة فيها أعلى مستوى على الإطلاق عند 48 درجة مئوية أمس السبت.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب "جحيم مناخي".
وذكرت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن كلا من الأشهر الاثني عشر الماضية كان الأكثر دفئا على الإطلاق على أساس سنوي في أنحاء العالم.

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المصدر: رويترز
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