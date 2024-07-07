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مصر وتركيا تؤكدان الحرص على تعزيز علاقاتهما

علم مصر وتركيا
7 يوليو 2024 21:26

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، عن حرص بلديهما على تعزيز علاقاتهما الثنائية.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين هنأ خلال الوزير التركي نظيره المصري على توليه المنصب.
وأضاف المتحدث أن فيدان أكد على "عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين"، مبديا تطلعه للعمل المشترك مع الوزير عبد العاطي من أجل الدفع نحو تعزيز أوجه التعاون بين مصر وتركيا على مختلف المستويات.
كما أكد وزير الخارجية التركي الحرص على استمرار التنسيق المتبادل لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب عبد العاطي عن امتنانه لنظيره التركي على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مشيدا بـ "الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، ومؤكدا على "ما توليه القيادة السياسية المصرية من حرص شديد على تحقيق المزيد من الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في كافة المجالات، وكذا تنسيق الرؤى والمواقف إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال الأطر متعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، ويرمي كذلك إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة".
وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية المصري أعرب أيضا عن تطلعه للعمل سويا مع الوزير فيدان لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، فضلا عن تنامي وتيرة التنسيق المشترك والتواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا التي تتقاطع مع مصالح الجانبين.

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