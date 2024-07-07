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استطلاعات: اليسار يتصدر الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الفرنسي

جاك لوك ميلانشون زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا
7 يوليو 2024 23:01

قالت مؤسسات رائدة لاستطلاعات الرأي، اليوم الأحد، إن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا فاز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مما يضعه على الطريق لتحقيق فوز دون تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتقدم الائتلاف، الذي يضم  اليسار الراديكالي والاشتراكيين والخضر، على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهي نتيجة لم تكن متوقعة.
وذكر تقدير لمؤسسة "أي.أف.أو.بي" لصالح قناة "تي.إف1" التلفزيونية أن الجبهة الشعبية الجديدة قد تفوز بما يتراوح بين 180 و215 مقعدا في البرلمان من أصل 577 في الجولة الثانية من التصويت.
بينما توقع استطلاع، أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح تلفزيون فرنسا، حصول الكتلة اليسارية على ما يتراوح بين 172 و215 مقعدا.
وذكر استطلاع، أجرته مؤسسة "أوبينيون واي لصالح تلفزيون "سي نيوز"، أن الجبهة الشعبية الجديدة ستفوز بما يتراوح بين 180 و210 مقاعد. بينما توقع استطلاع، أجرته مؤسسة "إيلاب" لصالح تلفزيون "بي.إف.إم"، حصول الجبهة اليسارية على ما يتراوح بين 175 و205 مقاعد.
وتوقعت استطلاعات الرأي فوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215.
يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنتمي لتيار الوسط، في المركز الثاني بفارق يتراوح بين 150 و180 مقعدا.
وتشير التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
وعادة ما تكون توقعات مؤسسات استطلاعات الرأي موثوقة.
ويتعين الحصول على 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي.

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