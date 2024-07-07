حكومة بريطانيا الجديدة تتعهد بمساعدة عسكرية لأوكرانيا

وعد جون هيلي وزير الدفاع البريطاني الجديد، اليوم الأحد، بإرسال مزيد من المدفعية والذخائر والصواريخ إلى أوكرانيا وذلك خلال زيارة لمدينة أوديسا، في تأكيد لدعم لندن المستمر لكييف.

وزار هيلي، الذي عيّنه الجمعة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا في أول زيارة خارجية له منذ تسلّمه منصبه.

وقال هيلي، في بيان نشرته وزارة الدفاع البريطانية "قد يكون حصل تغيير في الحكومة لكن المملكة المتحدة تبقى متّحدة من أجل أوكرانيا".

وتعهد بإرسال شحنة جديدة من المعدات العسكرية تشمل قطع مدفعية و250 ألف ذخيرة وقوارب صغيرة وصواريخ ومعدات أخرى، وفق الوزارة.

جون هيلي وزير الدفاع البريطاني

والتقى الوزير البريطاني في أوديسا نظيره الأوكراني رستم أوميروف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي صورًا ظهر فيها هيلي وهو يضع أزهارًا على نصب تذكاري لمناسبة يوم القوات البحرية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه أطلع وزير الدفاع البريطاني ونظيره الهولندي على الوضع الميداني.

كان وزير الخارجية الهولندي الجديد كاسبار فيلدكامب تعهّد، خلال زيارة إلى كييف، أن تبدأ هولندا إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا "دون تأخير".

وأكّد هيلي أن أوكرانيا ستتلقى "في الأيام المئة المقبلة" شحنة كبيرة "كاملة" من المساعدات البريطانية أعلنتها لندن في أبريل الماضي.