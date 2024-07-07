رئيس وزراء بولندا يعلّق على نتائج انتخابات البرلمان الفرنسي

أبدى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ارتياحه، الأحد، بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اتجاه البلاد لتشكيل برلمان دون أن يحقق أي حزب أغلبية، مع احتمال فوز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لتيار اليسار بأكبر عدد من المقاعد.

وكتب توسك، على منصة "إكس"، قائلا "هناك شعور بالحماسة في باريس... وارتياح في كييف. هذا كاف لأن نكون سعداء في وارسو".

وقالت مراكز استطلاع بارزة، الأحد، إن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لتيار اليسار في فرنسا فاز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات، مما يضعه على المسار لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف ولكن دون تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان.