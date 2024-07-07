الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العالمي للتسامح والسلام» ينظم مؤتمراً دولياً في القصر الملكي بأشبيلية

«العالمي للتسامح والسلام» ينظم مؤتمراً دولياً في القصر الملكي بأشبيلية
8 يوليو 2024 01:11

أشبيلية (وام)

أخبار ذات صلة
مظاهرات ضد الهجرة غير النظامية في جزر الكناري الإسبانية
انطلاق مهرجان الثيران في إسبانيا

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعاون مع مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في مملكة إسبانيا (FICRT)، «المؤتمر الدولي حول دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام»، وذلك في القصر الملكي الإسباني بمدينة أشبيلية جنوب مملكة إسبانيا. ترأس أعمال المؤتمر، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في إسبانيا، إلى جانب كوكبة من كبار رجال الدين من مختلف دول العالم. وأثنى الجروان، خلال كلمته الافتتاحية، على انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم في القصر الملكي الإسباني بإشبيلية، مؤكداً أن هذا القصر يُمثل رمزاً تاريخياً لالتقاء الحضارات والثقافات، لما يحمله من تاريخ عريق ومشترك. وقال: «إن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور رجال الدين الذين يمتلكون تأثيراً كبيراً في مجتمعاتهم، ويستطيعون توجيه الناس نحو قبول الآخر، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف». وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يرى أن هناك ضرورة ملحة لحل الأزمات بطرق سلمية، ووفقاً للتعاليم السماوية لنشر المحبة والسلام بين البشر.

المجلس العالمي للتسامح والسلام
أشبيلية
إسبانيا
أحمد بن محمد الجروان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
اليوم 18:58
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
8 يوليو 2024
فرز أصوات المقترعين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في مركز انتخابي شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليسار» يتصدر الانتخابات الفرنسية و«تحالف ماكرون» ثانياً
8 يوليو 2024
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وكالات)
الأخبار العالمية
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©