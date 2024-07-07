«العالمي للتسامح والسلام» ينظم مؤتمراً دولياً في القصر الملكي بأشبيلية

أشبيلية (وام)

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعاون مع مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في مملكة إسبانيا (FICRT)، «المؤتمر الدولي حول دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام»، وذلك في القصر الملكي الإسباني بمدينة أشبيلية جنوب مملكة إسبانيا. ترأس أعمال المؤتمر، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في إسبانيا، إلى جانب كوكبة من كبار رجال الدين من مختلف دول العالم. وأثنى الجروان، خلال كلمته الافتتاحية، على انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم في القصر الملكي الإسباني بإشبيلية، مؤكداً أن هذا القصر يُمثل رمزاً تاريخياً لالتقاء الحضارات والثقافات، لما يحمله من تاريخ عريق ومشترك. وقال: «إن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور رجال الدين الذين يمتلكون تأثيراً كبيراً في مجتمعاتهم، ويستطيعون توجيه الناس نحو قبول الآخر، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف». وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يرى أن هناك ضرورة ملحة لحل الأزمات بطرق سلمية، ووفقاً للتعاليم السماوية لنشر المحبة والسلام بين البشر.