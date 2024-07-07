مجلس التعاون يؤكد أهمية استقرار العراق

هدى جاسم (بغداد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، أهمية استقرار العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية. وشدد البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، على متانة العلاقات الأخوية بين دول المجلس والعراق، وذلك خلال استقبال البديوي وفداً من البرلمان العراقي برئاسة الشيخ شعلان الكريم وعضوية كل من كريم عليوي وجاهوش الخفاجي والدكتور ياسين العيثاوي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وأعرب أمين عام مجلس التعاون عن تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون القائم بينهما بما يعود بالنفع وفقاً للمصالح المشتركة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا عدداً مِن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.

وكان البيان الصادر عن المجلس الوزاري الخليجي، في دورته الـ160، قد أكد مواقفَ وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه العراق، كما شدد دعم كل الجهود الساعية لتحقيق أمنه واستقراره.