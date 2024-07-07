الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس التعاون يؤكد أهمية استقرار العراق

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (أرشيفية)
8 يوليو 2024 01:11

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، أهمية استقرار العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية. وشدد البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، على متانة العلاقات الأخوية بين دول المجلس والعراق، وذلك خلال استقبال البديوي وفداً من البرلمان العراقي برئاسة الشيخ شعلان الكريم وعضوية كل من كريم عليوي وجاهوش الخفاجي والدكتور ياسين العيثاوي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون عن تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون القائم بينهما بما يعود بالنفع وفقاً للمصالح المشتركة.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا عدداً مِن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.
وكان البيان الصادر عن المجلس الوزاري الخليجي، في دورته الـ160، قد أكد مواقفَ وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه العراق، كما شدد دعم كل الجهود الساعية لتحقيق أمنه واستقراره.

جاسم البديوي
مجلس التعاون الخليجي
العراق
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
اليوم 18:58
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
8 يوليو 2024
فرز أصوات المقترعين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في مركز انتخابي شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليسار» يتصدر الانتخابات الفرنسية و«تحالف ماكرون» ثانياً
8 يوليو 2024
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وكالات)
الأخبار العالمية
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©