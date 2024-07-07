كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره

لندن (وكالات)

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام في الشرق الأوسط هو «حق لا يمكن إنكاره». وتحدث ستارمر مع عباس، أمس، حول المعاناة المستمرة والخسائر في الأرواح في غزة.

وكان ستارمر قد تحدث أيضاً مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف لإطلاق النار.

وقالت متحدثة باسم ستارمر، إن «رئيس الوزراء أبدى سعادته لتمكنه من التحدث إلى الرئيس عباس في وقت مبكر جداً من فترة ولايته، نظراً للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة، والخسائر المروعة في الأرواح في غزة».

وأضافت المتحدثة أن «رئيس الوزراء أطلع الرئيس عباس على أولوياته العاجلة، ومنها ضمان وقف لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية».

وتابعت أن «رئيس الوزراء، خلال مناقشة أهمية الإصلاح وضمان الشرعية الدولية لفلسطين، أوضح أن سياسته الطويلة الأمد بشأن إقراره بالمساهمة في عملية سلام لم تتغير، وأن هذا هو حق الفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره».