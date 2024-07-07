الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)
8 يوليو 2024 01:11

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره

قتل 4 فلسطينيين وجرح عدد آخر، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية.
وأضافت المصادر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مدرسة «العائلة المقدسة» غرب المدينة، والتي تؤوي مئات النازحين من المسلمين والمسيحيين.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة بتمكن طواقمه من انتشال 4 قتلى وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة «العائلة المقدسة» التي تأوي عدد كبير من النازحين.
إلى ذلك، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إلى  إجراء تحقيق مستقل في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأول.
وقال مفوض «الأونروا» فيليب لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»: «بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجدداً لوقف إطلاق النار»، مصيفاً: «كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان».

فلسطين
إسرائيل
غزة
قصف إسرائيلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
اليوم 18:58
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
8 يوليو 2024
فرز أصوات المقترعين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في مركز انتخابي شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليسار» يتصدر الانتخابات الفرنسية و«تحالف ماكرون» ثانياً
8 يوليو 2024
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وكالات)
الأخبار العالمية
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©