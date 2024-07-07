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ستارمر يقدم تعهدا للحكومة المحلية في اسكتلند

ستارمر (يسار الصورة) يلتقي رئيس الحكومة الاسكتلندية جون سويني
8 يوليو 2024 01:00

ستارمر يقدم تعهدا للحكومة المحلية في اسكتلندا
تعهّد كير ستارمر رئيس الحكومة البريطانية الجديد، الأحد، بالعمل بطريقة "محترمة" و"بنّاءة" مع الحكومة الاستقلالية في اسكتلندا، خلال زيارته إدنبره ضمن جولته في مختلف أقاليم المملكة المتحدة.
وأظهر ستارمر رغبته في "إعادة ضبط" العلاقات بين لندن والحكومات المحلية.
وقال لوسائل إعلام بريطانية، بعد لقائه رئيس الحكومة الاسكتلندية جون سويني الذي يتزعّم الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيّد للاستقلال عن العرش البريطاني، "تشاركنا فكرة أنّنا يمكن أن نعمل بطريقة بنّاءة".
وأضاف "تحدّثنا عن الاقتصاد وعن الطاقة"، مشيراً إلى أنّ "العمل من أجل اسكتلندا هو الأولوية" للحكومتين.
وتعرض الحزب الوطني الاسكتلندي، الاستقلالي لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية، محتفظاً بتسعة نواب فقط مقارنة بـ48 نائباً في الانتخابات السابقة.
وأشار كير ستارمز إلى "الاختلافات الواضحة في الرأي (بين حزب العمّال والحزب الوطني الاسكتلندي) بشأن المسائل الدستورية"، إلّا أنّه شدد على أن الهدف من هذا اللقاء كان "إعادة ضبط علاقاتنا بطريقة محترمة وبنّاءة".
من جهته، قال جون سويني، في بيان "أنا واثق من أنّنا أرسينا أسس علاقة مثمرة بين حكومتَينا، على أساس الاحترام الموجود في اتفاقية التفويض" بشأن نقل صلاحيات إضافية للحكومة الاسكتلندية.
وفي النظام السياسي البريطاني، تتمتع حكومات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بسلطات في مجالات عدة، مثل التعليم والصحة والبيئة، في حين تحتفظ الحكومة البريطانية بالسلطة في مجال الدفاع والسياسة الخارجية خصوصاً.
كانت حكومة حزب العمّال، خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير (1997-2007)، مهندسة هذا النظام الذي سُمّي "تفويضا"، ولكن في ظلّ حكم المحافظين على مدى السنوات الـ14 الماضية، كثيراً ما اتهمت حكومات الأقاليم لندن بتهميشها.
بعد اسكتلندا، يتوجّه ستارمر إلى إيرلندا الشمالية، الاثنين، للقاء ميشيل أونيل رئيسة حكومتها الجمهورية من حزب "شين فين" ونائبة رئيسة الحكومة الوحدوية إيما ليتل بينجيلي.

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